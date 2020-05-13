السكة الحديد تفقد 8 ملايين راكب خلال شهر

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض إيرادات السكك الحديدية إلى 161.6 مليون جنيه خلال شهر مارس 2020 مقابل 208.8 مليون جنيه خلال شهر فبراير من العام نفسه، بينما كانت إيرادات السكك الحديدية قد بلغت 182.6 مليون جنيه خلال مارس 2019.وأرجع الإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه الدستور، أسباب انخفاض إيرادات السكك الحديدية إلى تراجع أعداد الركاب بشكل ملحوظ من 27.2 مليون راكب خلال شهر فبراير الماضى إلى 19 مليون راكب فقط خلال شهر مارس الماضى، فى حين كان عدد الركاب قد بلغ 22.7 مليون راكب خلال شهر مارس من عام 2019.فى المقابل، سجلت كمية البضائع المنقولة عبر السكك الحديدية ارتفاعًا إلى 407.9 ألف طن خلال شهر مارس من عام 2020 مقابل 360 ألف طن خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بينما بلغت كمية البضائع المنقولة 451.9 ألف طن خلال شهر فبراير من عام 2020.