شريف عزت: يجب تغيير الكمامات العادية كل 4 ساعات (فيديو)

قال الدكتور شريف عزت، رئيس شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات، إن الكمامات المتخصصة التي لا يستخدمها إلا الأطباء من نوع N95، لافتًا إلى أنه لا تنتجها إلا شركة واحدة فى العالم، وهناك نسخ منها فى شركات أخرى، وهى خاصة بالتعامل مع مرضى فيروس كورونا فقط.وأضاف الدكتور شريف عزت، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، أن الكمامات المتخصصة لا يستعملها إلا الأطباء، وترتدى لمدة 8 ساعات فقط، ويتم التخلص منها بعد ذلك فورًا بطريقة آمنة، موضحًا أن الكمامة العادية أيضًا مدة استخدامها لا تزيد على 4 ساعات.وأشار إلى أن الكمامة التى تحتوى على فلتر أو الكمامة العادية يجب تغييرها كل 4 ساعات إذا تعرضت للبلل، أو حدث بها نوع من التنفس الكثير وتعرضها للرطوبة، موضحًا أنه يجب التعرف على نوع الكمامة التى يتم استخدامها للاستفادة منها، والتعامل مع كل كمامة وفقًا لاستخدامها وخاصيتها.