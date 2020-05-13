بنك الدم بدمياط يشهد تطورًا هائلًا.. وتوافر جميع العينات

شهدت محافظة دمياط نقلة طبية نوعية جيدة، ومتطورة بعد افتتاح بنك الدم بالتزامن مع الاحتفالات السنوية بالعيد القومي للمحافظة في 8 مايو الجاري.ومع بداية تدشين العمل في بنك الدم الجديد، الذي أقيم بمنطقة باب الحرس، شهدت الحالات انسيابية عالية في الأداء بعد أن تم تزويد المبنى بكافة الأجهزة الحديثة والمطورة الخاصة بالتحاليل وسحب عينات الدم، بدقة عالية وتجهيزها في وقت وجيز.وأكد محمد عيسى المدير الإداري لبنك الدم بدمياط، لـ"الدستور"، أن البنك يعمل على مدار الساعة لخدمة أهالي دمياط، وتزويد المحتاجين للدم بكافة أرجاء المحافظة، وأن جميع العينات متوفرة في المبنى الجديد المطور والمزود بكافة الأجهزة الحديثة.وأوضح عيسى أن كافة الحالات المعالجة على نفقة الدولة، لا تقوم بسداد أي رسوم نظير الحصول على الدم من البنك، لافتًا إلى أن هناك حركات تبرعات جيدة بين أبناء محافظة دمياط وكافة فصائل الدم موجودة بالمحافظة.وأشار إلى أن بنك الدم يستخدم كافة الأساليب الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بالنسبة للمتبرعين بالدم، أو العاملين بالبنك أو أي متردد على البنك بوجه عام.