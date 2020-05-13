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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

5 قطاعات ترتفع بمؤشرات بورصة دبيى فى مستهل التعاملات

الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:24 ص
بورصة دبي
بورصة دبي
اكرم عمران
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دفعت الارتفاعات الواضحة لأسهم 5 قطاعات رئيسية مؤشرات بورصة دبي نحو الصعود بدى مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، حيث صعد المؤشر العام بنسبة 0.72% رابحًا 13.25 نقطة ليصل إلى مستوى 1905.47 نقطة.

بلغ حجم التداول 85.6 مليون سهم محققة ما قيمته 102.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 1597 صفقة لعدد 23 سهمًا.

وارتفعت 5 قطاعات رئيسية، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.20%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.09%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.66%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.22%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.12%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.79%.

وارتفعت 10 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة داماك العقارية بنسبة 7.75%، ثم سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.24%، ثم سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 1.54%، فيما تراجعت 5 أسهم، على رأسها سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 3.80%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 3.50%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 3.29%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولًا حسب القيمة بحجم 5.3 مليون ورقة بقيمة 46 مليون درهم.

وفي سياق متصل أعلن بنكان مدرجان ببورصة دبي وهيما مصرف السلام السودان ومصرف السلام البحرين، عن أنهما ليس لديهما انكشاف تجاه مجموعة فونيكس، كما أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية عن أنها ليس لديها انكشاف أيضًا على مجموعة فونيكس.

وفى سياق آخر أعلنت شركة الخليج للملاحة القابضة، عن استكمالها بنجاح إصدار صكوك إسلامية غير قابلة للتحويل الأمر الذى سيمكنها من المضي قدمًا بتحقيق خطتها المستقبلية وتسوية التزاماتها المستحقة.

فيما أعلنت شركة دبي للمرطبات عن نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة أمس الثلاثاء، حيث تمت مناقشة بعض الأمور الداخلية للشركة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

كما أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة أمس الثلاثاء، حيث تمت مناقشة التقارير الدورية، واستراتيجية المجموعة، بالإضافة إلى أمور داخلية.

بينما أعلنت الشركة الوطنية الدولية القابضة، المدرجة أيضًا ببورصة الكويت، عن قرار تأجيل الجمعية العمومية العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019، والتي كانت مقررة يوم الثلاثاء الموافق 19 مايو الجاري، لموعد آخر على أن يتم تحديده بعد التنسيق مع الجهات الرسمية والرقابية المختصة، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء الكويتي فرض حظر كلي في دولة الكويت.

وأعلنت شركة عمان للتأمين، عن نتائجها المالية خلال الربع الأول من عام 2020، والتى أظهرت تحول الشركة إلى الخسارة، حيث حققت صافي خسائر بلغت 47.7 مليون درهم مقارنة بصافي أرباح 88.4 مليون درهم خلال الفترة المقارنة من العام الماضي، وبلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة 452.9 مليون درهم، وبلغت صافي المطالبات المتكبدة 288.3 مليون درهم.

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