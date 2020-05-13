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الأربعاء 13 مايو 2020 الموافق 20 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

اقتصاد بريطانيا ينكمش 5.8% في مارس

الأربعاء 13/مايو/2020 - 09:11 ص
اقتصاد بريطانيا
اقتصاد بريطانيا
وكالات
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أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، أن اقتصاد بريطانيا انكمش بوتيرة قياسية قدرها 5.8 % في مارس مقارنة مع فبراير مع تصاعد أزمة فيروس كورونا لتأمر الحكومة بإغلاق معظم البلاد لوقف انتشار الفيروس.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني إنه في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، انكمش الناتج المحلي الإجمالي اثنين بالمائة مقارنة مع الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2019.

وهذا أكبر انخفاض على أساس فصلي منذ نهاية 2008، خلال ذروة الأزمة المالية، على الرغم من أنه يقل قليلا عن متوسط توقعات قدره 2.5 % في استطلاع للرأي أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين.

ومن المرجح أن تُظهر بيانات أبريل تراجعا أكبر بسبب خضوع الشركات والمستهلكين البريطانيون لإجراءات عزل عام طوال الشهر.

وفي الأسبوع الماضي، قال بنك إنجلترا المركزي إن اقتصاد البلاد ربما يتجه صوب أشد انخفاض سنوي في الناتج المحلي الإجمالي في أكثر من 300 عام، قائلا إن تراجعا بنسبة 14 % محتمل، ويليه على الأرجح ارتفاعا بنسبة 15 % في 2021.

وقال المكتب إن الناتج في قطاع الخدمات البريطاني العملاق نزل بمعدل قياسي قدره 1.9 % في الربع الأول وإن هناك انكماشات كبيرة في الإنتاج والبناء.

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