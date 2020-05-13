إصابة 5 فلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالخليل

أصيب 5 فلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، حسبما ذكرت وكالة "صفا" الإخبارية الفلسطينية.وأفادت الوكالة بأن "مواجهات عنيفة اندلعت عقب اقتحام قوة عسكرية إسرائيلية لمخيم الفوار في الخليل، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز صوب عشرات الشبان الذين تصدوا لها"، وأشارت إلى أن أحد المصابين 14عاما حالته خطيرة وجرى نقله إلى المستشفى.وقالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء، إن صبيا يبلغ من العمر 15 عاما قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم الفوار بمحافظة الخليل وإن أربعة آخرين أصيبوا بجروح، ولم تتوفر بعد تفاصيل أخرى.