بسمة وهبة تهاجم توكل كرمان: وش خراب وفوضى

استنكرت الإعلامية بسمة وهبة، اختيار الناشطة اليمنية توكل كرمان، ضمن مجلس إدارة حكماء فيس بوك، قائلة إن اختيارها أصاب العالم العربى بالقلق، خاصة أنها داعمة للإرهاب والميلشيات المسلحة.وأضافت "بسمة" خلال برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز":"توكل كرمان دراع الإخوان ومحرضة على العنف، وربما يتم استخدامها لأغراض مشبوهة، توكل كرمان وش خراب وفوضى".وطالبت بسمة وهب باستبعاد توكل كرمان من مجلس إدارة حكماء فيس بوك، مردفة: "لن نسمح لها ولأمثالها أن يعودوا للمشهد بوجوه وقصص جديدة لنشر الفوضى".ووجهت رسالة لإدارة فيسبوك، قائلة: "السادة القائمين على موقع التواصل الاجتماعى، فيس بوك، بدلًا من الحفاظ على خصوصية مستخدمى الموقع، ارتكبوا حماقة جديدة في حق العالم العربى، واتو بذيل من ذيول جماعة الإخوان الإرهابية، وعينوها ضمن مجموعة مسئولة عن المحتوى.. إنها يمنية المولد إخوانية الهوى والتوجه.. وكنت أتمنى أن أكون فخورة باختيارها في هذا المكان، ولكن توكل كرمان وأمثالها لا يستحقون ذلك".