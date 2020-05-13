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الأربعاء 13 مايو 2020 الموافق 20 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 13-5-2020

الأربعاء 13/مايو/2020 - 04:38 ص
مواعيد القطارات اليوم
مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 13-5-2020
هبه محمد
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يبحث الكثير من المواطنين عن مواعيد القطارات، اليوم الأربعاء 13-5-2020، من القاهرة إلى محافظات مصر، وسط تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد المنتشر في جميع أنحاء العالم.

وكانت هيئة السكة الحديد قد شهدت وصول الدفعة الثالثة من الجرارات الأمريكية المتعاقد عليها من "شركة جينرال إلكتريك" على متن إحدى السفن التي وصلت إلى ميناء الإسكندرية الجمعة الماضية، وتضم 20 جرارًا ليصل إجمالي الجرارات الجديدة التي وصلت إلى مصر 50 جرارًا من أصل 110 جرارات، ويستعرض "الدستور" مواعيد القطارات.

مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية اليوم الأربعاء 13-5-2020


قطار رقم 1205 - مختلط

يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية مرسى مطروح في 15:25.

قطار رقم 903 - مكيف

يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:45 ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية في الساعة 10:00.

قطار رقم 7 - مميز

يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:55 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية الساعة 10:40.

قطار رقم 905 - مكيف

يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 8:00 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 10:30.

قطار رقم 901 - مكيف

يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 8:10 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 11:15.

مواعيد قطارات القاهرة اليوم الأربعاء 13-5-2020


يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في الساعة 12:00 م ويصل المحطة النهائية، في أسيوط الساعة 17:10.

قطار 3002 خدمة خاصة

يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في الساعة 06:35 ص ويصل المحطة النهائية، في أسوان 06:05 م.

قطار 3004 خدمة خاصة

يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 06:55 ص ويصل المحطة في أسوان الساعة 06:40 م.

قطار 2006 خدمة خاصة

يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 05:15م ويصل المحطة في أسوان الساعة 06:00 ص.

قطار 988 اكسبريس مكيف

يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 07:00 م ويصل المحطة في أسوان الساعة 07:50 ص.

قطار 88 خدمة خاصة

يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 08:00 م ويصل المحطة في أسوان الساعة 10:55 ص.

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