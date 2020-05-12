تفاصيل تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نتنياهو

تؤدي الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بعد غد الخميس، اليمين الدستوري، برئاسة بنيامين نتنياهو رئيس حزب الليكود الحاكم، بعد اتفاقه مع بيني جانتس رئيس حزب "أزرق أبيض" على مبدأ التناوب في رئاستها، على أن يتولى "بيبي" المهمة أولا لمدة عام ونصف العام.وأسند نتنياهو بالاتفاق مع جانتس، عدة وزارات لأعضاء الليكود، أبرزها: وزارة المالية ليسرائيل كاتس، ووزارة الأمن الداخلي لأمير أوحنا، ووزارة الصحة ليولي إدليشتاين رئيس الكنيست السابق، ووزارة المواصلات لميري ريجيف، ووزارة الطاقة لجيلا جملئيل، ووزارة البيئة لزئيف ألكين، إضافة إلى تعيين جلعاد إردان وزير الأمن الداخلي الحالي في منصب سفير تل أبيب لدى الأمم المتحدة، حسبما أذاعت القناة 20 في تلفزيون الاحتلال الإسرائيلي.وحصلت أحزاب اليمين، التيار الذي يتزعمه نتنياهو، على وزارة الداخلية وأسندت لآريه درعي من حزب "شاس"، ووزارة الأديان أسندت ليعقوب ليتسمان وزير الصحة السابق، ومن حزب "يهوديت هتوراة".وأعلن نفتالي بينيت رئيس حزب "يمينا" الإسرائيلي، عدم مشاركته في الحكومة الجديدة لعدم تنفيذ مطالبه، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة يسارية وليست يمينية.