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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

في اليوم العالمي للتمريض.. رئيس الإنجيلية: مهنة تجتمع فيهم أعظم قيم الإنسانية

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 11:14 م
القس أندريه زكي
القس أندريه زكي
تريزة شنودة
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هنأت الطائفة الإنجيلية بمصر وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، جميع أطقم التمريض بمختلف المستشفيات المصرية، بمناسبة اليوم العالمي للتمريض الموافق 12 مايو، وذلك تقديرًا للمجهود والتضحيات التي يقدمونها للوطن، وخاصة في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الإنجيلية: في بيان له: "لم تحمل مهنة أو عمل من صفات الإنسانية النبيلة مثلما حملتها مهنة التمريض، واتسمت بصفاتها الرحيمة، فهي من أعظم وأنبل قيم الإنسانية، والتي تحتاج إلى أخلاق حميدة وصفات إنسانية متميزة، من أجل الإخلاص في تخفيف آلام المرضى والأخذ بأيديهم للشفاء".

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