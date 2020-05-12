الديهي يكشف فضيحة مدوية.. ويؤكد: أردوغان يعيش في مأزق حقيقي (فيديو)

أذاع الإعلامي نشأت الديهي، عدة مقاطع وتصريحات لهجوم عدد من المواطنين الأتراك على الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حيث وصفوه بأنه بلا دين وأنهم لا يجدوا ما يأكلوه في بيوتهم، وأعلن بعضهم استعداده للتخلي عن جنسيته.وقال "الديهي"، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN": "أردوغان يعيش مأزق حقيقي، وحالة غضب شديد من المواطنين ضد أردوغان ونظامه، فهو يلعب على حبلين، حبل الدين وقراءة القرآن والبكاء من خشية الله، والثاني الحديث عن الانقلاب عليه، ويشير لحزب الشعب الجمهوري ورغبته في الانقلاب عليه" .وأذاع "الديهي"، مقطع فيديو، لزعيم المعارضة ورئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، يسخر من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وينصحه بعزل وزير الدفاع منعًا للانقلاب.وقال زعيم المعارضة: "من يقوم بالانقلاب، يقوم به وزير الدفاع إذا كان هناك انقلاب، فلتحضر وزير دفاع جديدا غير خلوصي آكار، وتمنع ذلك الانقلاب.. دعني أقل لك شيئًا، كلما اقترب حزب الشعب الجمهوري من السلطة، تتحدث عن حدوث انقلاب".- النظام التركي قام بعملية سمسرة مع الإرهابيينولفت الديهي، إلى أن الساعات الماضية شهدت أكبر كذبة وأكبر حالة تلفيق في تركيا، وهي فضيحة مدوية للنظام التركي والقطري، تؤكد أن هناك اتفاقا مكتوبا وتعاونا وثيقا بين أردوغان وتميم وبين الجماعات الإرهابية في جميع دول العالم.وأضاف أن هناك معلومات أن فتاة إيطالية تُدعى سيلفيا، تبلغ من العمر 25 عاما، خرجت من إيطاليا لكينيا، اختطفت في نوفمبر عام 2018 على يد مجموعة من المسلحين من حركة شباب الصومال.ولفت إلى أن الإعلام التركي احتفى بتحرير الفتاة الإيطالية، ووكالة أنباء الأناضول تقول إن الاستخبارات التركية حررت مختطفة إيطالية في كينيا منذ 2018، وأنها عادت سالمة، بينما صحيفة روبابلك الإيطالية المعارضة أكدت أن الإيطاليين دفعوا 4 ملايين يورو للأتراك لتحرير الفتاة من حركة شباب الصومال، بينما حركة شباب الصومال أكدت أن النظام التركي قام بعملية سمسرة قذرة، ولم يصل لهم سوى 2.5 مليون يورو فقط.