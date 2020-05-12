رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 12 مايو 2020 الموافق 19 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إخماد حريق داخل عقار سكني بمدينة نصر دون إصابات

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 09:05 م
حريق
حريق
هدير مصطفى
طباعة
سيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل عقار سكنى فى مدينة نصر دون إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار فى مدينة نصر، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى، وتمت محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع إصابات.

وأوضح مصدر أمني أن رجال الحماية المدنية تلقوا بلاغا عن طريق شرطة النجدة، يفيد باشتعال النيران في إحدى الشقق السكنية الكائنة بعمارات العبور طريق صلاح سالم، وتم الدفع بـ٣ سيارات إطفاء قبل أذان المغرب، وتم إخلاء العقار من السكان حتى تمكن رجال الحماية المدنية من عمليتى الإطفاء والتبريد، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي إصابات أو وفيات نتجت عن الحريق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأزهر يوضح حقيقة تنبؤ الرسول بنهاية «كورونا»

وفاة الفنان إبراهيم نصر.. والصلاة عليه اليوم من الأزبكية

بعد ثبوت إصابات كورونا.. إغلاق مستشفى الزهراء الجامعى

مستشار الرئيس للصحة يحسم الجدل حول تطبيق الحظر الشامل بالبلاد

الصور

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

image description

السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة

الأكثر قراءة

الآن.. رابط بوابة الثانوية العامة 2020 thanwya emis gov.. أرقام الجلوس الصف الثالث الثانوى

فريدة حسام تروي لـ«الدستور» كواليس مشهد البكاء في «البرنس»

السعودية تفرض حظر تجوال كامل خلال إجازة عيد الفطر

رئيس وزراء السودان لنظيره الإثيوبى: يجب التوصل لاتفاق ثلاثى قبل ملء سد النهضة

إنفوجراف

image description

النيابة العامة تقدم 6 خدمات إلكترونية للمواطنين (إنفوجراف)

image description

6 معلومات عن الرادار الجديد «ساهر 2020» (إنفوجراف)

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

image description

«المرور» تنظم حملة توعية لتجنب الحوادث (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا صائم».. يحيى شاهين يبرر سبب سقوطه على خشبة المسرح في رمضان

«ليلة رمضانية مفزعة بالجزائر».. أمينة رزق: «حسبت أصوات القنابل مدفع الإفطار»

«حكايات السحور».. هدى سلطان كادت تقتل خادمة لسبب غريب

ليلى فوزي تكشف كواليس مشقة التمثيل أثناء الصيام

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

تحذير لمرضى الذئبة من الوقوع فريسة لفيروس كورونا

تحذيرات من أن يؤدي تفشي كورونا لتحويل الموارد المخصصة لمكافحة الأمراض الفتاكة

طبيب يوضح العلاقة بين الجلطة الدماغية وفيروس كورونا

فحص طبي لـ 5.4 مليون روسي للكشف عن كورونا

منوعات

وزارة القوى العاملة 2020.. الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتطمة بالرقم القومى

شركة بوينج تتوقع إفلاس شركة طيران واحدة على الأقل بعد فصل الصيف

الأمم المتحدة: المحيطات الدافئة سوف تبعث حرارة غير معتادة لكثير من المناطق

الآن.. رابط بوابة الثانوية العامة 2020 thanwya emis gov.. أرقام الجلوس الصف الثالث الثانوى

مقالات الرأي
منى رجب
مسئولية الشعب في زمن "كورونا"
د.مينا بديع عبدالملك
أسقف بدرجة راهب !!
ماجد حبته
هل يكظم «الكاظمى» غضبه؟!
نرمين يسر
النهاية تحتاج إلى دين جديد
المزيد

الثقافة

العربية للعلوم تطرح النسخة العربية لرواية «الابنة الإسبانية»

«ثقافة الأردن» توفر 5 آلاف كتاب عبر منصة إلكترونية جديدة

«التنمية الثقافية» ينشر قصيدة «يا باعث السحر» للشاعر حسن الصيرفى

الفلسطيني يوسف عبدالعزيز ضيف «طلات ثقافية».. الليلة