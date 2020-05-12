إخماد حريق داخل عقار سكني بمدينة نصر دون إصابات

سيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل عقار سكنى فى مدينة نصر دون إصابات.كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار فى مدينة نصر، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى، وتمت محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع إصابات.وأوضح مصدر أمني أن رجال الحماية المدنية تلقوا بلاغا عن طريق شرطة النجدة، يفيد باشتعال النيران في إحدى الشقق السكنية الكائنة بعمارات العبور طريق صلاح سالم، وتم الدفع بـ٣ سيارات إطفاء قبل أذان المغرب، وتم إخلاء العقار من السكان حتى تمكن رجال الحماية المدنية من عمليتى الإطفاء والتبريد، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي إصابات أو وفيات نتجت عن الحريق.