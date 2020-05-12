عايدة رياض: «المخرجين استغلوني.. ومحمد رمضان معندوش تاريخ»

قالت الفنانة عايدة رياض، إنها لا تدافع عن النجم محمد رمضان، لأنه يشاركها في أفلامه، موضحة أنها عندما اشتركت في فيلم "الألماني" لم يكن محمد رمضان معروف حينها، كما أنها لم تتقاض أجرا عليه.وأضافت، خلال لقائها ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي، على قناة "القاهرة والناس": "في (الألماني) مكنش محمد رمضان معروف خالص، أنا وبدير كنا معروفين، ومخدناش في الفيلم ده أي فلوس خالص كان مجاملة للشباب عشان كان ساعة الثورة".وأردفت: "مش بجامل محمد رمضان عشان أشبهه بفاتن حمامة وهما طلع عليهم ألقاب بالفعل، لكن محمد رمضان لسه معندوش تاريخ، وأنا مش محتاجة أي حد عشان يشغلني".وتابعت: "أنا مجتهدة وبأدي أدواري ببراعة عشان كده النجوم والمخرجين بيطلبوني".وعقبت إيناس قائلة: "بتليقي في المهرجانات وطول عمرك عاملة مهرجانات"، فردت: "الظروف ساعدتني على الآخر، حتى الظروف الوحشة ساعدتني، المخرجين استغلوا الظروف الوحشة، وأنا كمان استغليتها عشان عايزة الشغل، هم استغلوني وأنا برضو استغليتهم".وكشفت عايدة رياض، عن كواليس قضيتها الشهيرة، قائلة: لم تكن قضية لا تزوير ولا آداب، وإنما خطأ قلب الدنيا، مردفة: "الشرطة جت قالوا لمحرم فؤاد فيه بنت معاها 100 دولار مزوة واخداها من مدام عايدة، روحنا المديرية، وهناك واجهوني بمكالمة من مرات مخرج وكانت مكالمة يتيمة، وكانت الست متراقبة بقالها 4 شهور".وأردفت: "يعني مراقبينها 4 شهور، تحرياتهم متجبنيش مرة متلبسة؟.. محرم اتخانق معاهم الخناقة عملت دوشة".