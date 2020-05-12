رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 12 مايو 2020 الموافق 19 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مباحثات ألمانية أوكرانية بشأن العلاقات الاقتصادية

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 06:01 م
ميركل
ميركل
أ ش أ
طباعة
قال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية شتيفن زايبرت، اليوم، إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميل عقدا اليوم مباحثات عبر مؤتمر بالفيديو، ناقشا خلاله العلاقات الثنائية والاقتصادية الوثيقة وعملية الإصلاح في أوكرانيا، والوضع الأمني ​​شرق أوكرانيا.

وأضاف المتحدث أن ميركل تعهدت لرئيس الوزراء الأوكراني بمواصله دعم ألمانيا لدورة الإصلاح؛ لا سيما في مجالات اللامركزية، مثل الطاقة والإصلاح القضائي ومكافحة الفساد.

وشدد رئيس الوزراء الأوكراني على أن حكومة بلاده ستتخذ مسار الإصلاح بالتنسيق الوثيق مع الاتحاد الأوروبي وستستمر بالتأكيد مع صندوق النقد الدولي.

كما ناقشت المستشارة الألمانية ورئيس الوزراء الأوكراني إجراءات احتواء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث أعربت ميركل عن إمكانية تقديم الدعم في التعامل مع الأزمة.

جدير بالذكر ألمانيا هي واحدة من أهم الشركاء الاقتصاديين لأوكرانيا؛ حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 7.8 مليار يورو في 2019. وتستثمر حوالي 2000 شركة ألمانية في أوكرانيا منذ عام 2014، ودعمت ألمانيا أوكرانيا بإجمالي 1.2 مليار يورو في عام 2019.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وائل الإبراشي يكشف عن معلومات إحالة عجينة للجنة القيم

الأزهر يوضح حقيقة تنبؤ الرسول بنهاية «كورونا»

مدمرة إيرانية تقصف سفينة بالخطأ ومقتل عشرات الجنود

مجموعة طلعت مصطفى تبدأ توزيع 182.5 مليون جنيه أرباحًا على المساهمين

الصور

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

image description

السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة

الأكثر قراءة

الآن.. رابط بوابة الثانوية العامة 2020 thanwya emis gov.. أرقام الجلوس الصف الثالث الثانوى

فريدة حسام تروي لـ«الدستور» كواليس مشهد البكاء في «البرنس»

«الصحة العالمية»: كورونا ليس قاتلًا وخطورة الفيروس تمثل 20%

وائل الإبراشي يكشف عن معلومات إحالة عجينة للجنة القيم

إنفوجراف

image description

النيابة العامة تقدم 6 خدمات إلكترونية للمواطنين (إنفوجراف)

image description

6 معلومات عن الرادار الجديد «ساهر 2020» (إنفوجراف)

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

image description

«المرور» تنظم حملة توعية لتجنب الحوادث (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا صائم».. يحيى شاهين يبرر سبب سقوطه على خشبة المسرح في رمضان

«ليلة رمضانية مفزعة بالجزائر».. أمينة رزق: «حسبت أصوات القنابل مدفع الإفطار»

«حكايات السحور».. هدى سلطان كادت تقتل خادمة لسبب غريب

ليلى فوزي تكشف كواليس مشقة التمثيل أثناء الصيام

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

تحذير لمرضى الذئبة من الوقوع فريسة لفيروس كورونا

تحذيرات من أن يؤدي تفشي كورونا لتحويل الموارد المخصصة لمكافحة الأمراض الفتاكة

طبيب يوضح العلاقة بين الجلطة الدماغية وفيروس كورونا

فحص طبي لـ 5.4 مليون روسي للكشف عن كورونا

منوعات

وزارة القوى العاملة 2020.. الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتطمة بالرقم القومى

شركة بوينج تتوقع إفلاس شركة طيران واحدة على الأقل بعد فصل الصيف

الأمم المتحدة: المحيطات الدافئة سوف تبعث حرارة غير معتادة لكثير من المناطق

الآن.. رابط بوابة الثانوية العامة 2020 thanwya emis gov.. أرقام الجلوس الصف الثالث الثانوى

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
أسقف بدرجة راهب !!
ماجد حبته
هل يكظم «الكاظمى» غضبه؟!
نرمين يسر
النهاية تحتاج إلى دين جديد
ماجد حبته
صواريخ «آيات الله» وحناجرهم
المزيد

الثقافة

«ثقافة الأردن» توفر 5 آلاف كتاب عبر منصة إلكترونية جديدة

«التنمية الثقافية» ينشر قصيدة «يا باعث السحر» للشاعر حسن الصيرفى

الفلسطيني يوسف عبدالعزيز ضيف «طلات ثقافية».. الليلة

مؤتمر «آفاق تنمية التعاون الاقتصادى فى ظل تداعيات كورونا» الليلة