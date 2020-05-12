مباحثات ألمانية أوكرانية بشأن العلاقات الاقتصادية

قال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية شتيفن زايبرت، اليوم، إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميل عقدا اليوم مباحثات عبر مؤتمر بالفيديو، ناقشا خلاله العلاقات الثنائية والاقتصادية الوثيقة وعملية الإصلاح في أوكرانيا، والوضع الأمني ​​شرق أوكرانيا.وأضاف المتحدث أن ميركل تعهدت لرئيس الوزراء الأوكراني بمواصله دعم ألمانيا لدورة الإصلاح؛ لا سيما في مجالات اللامركزية، مثل الطاقة والإصلاح القضائي ومكافحة الفساد.وشدد رئيس الوزراء الأوكراني على أن حكومة بلاده ستتخذ مسار الإصلاح بالتنسيق الوثيق مع الاتحاد الأوروبي وستستمر بالتأكيد مع صندوق النقد الدولي.كما ناقشت المستشارة الألمانية ورئيس الوزراء الأوكراني إجراءات احتواء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث أعربت ميركل عن إمكانية تقديم الدعم في التعامل مع الأزمة.جدير بالذكر ألمانيا هي واحدة من أهم الشركاء الاقتصاديين لأوكرانيا؛ حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 7.8 مليار يورو في 2019. وتستثمر حوالي 2000 شركة ألمانية في أوكرانيا منذ عام 2014، ودعمت ألمانيا أوكرانيا بإجمالي 1.2 مليار يورو في عام 2019.