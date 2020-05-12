95 إصابة جديدة بكورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، عن تسجيل 95 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق.وذكرت الوزارة، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء" نينا"، أنه تم فحص 2756 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 132457.وذكرت الوزارة، أن مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم سجلت 95 إصابة في العراق موزعة كالتالي، بغداد الرصافة، 32، بغداد الكرخ، 29، مدينة الطب، 13، البصرة: 18، كربلاء، 1، ديالي: 5.وأضاف أن حالات الشفاء بلغت 113 حالة كما يلي، بغداد الرصافة 33، بغداد الكرخ 1، مدينة الطب 17، النجف 2، البصرة 43، كركوك 9، واسط 1، أربيل 1، ذي قار1، صلاح الدين 2.وتابعت أن الوفيات حالتان، حالة واحدة في بغداد الرصافة، وحالة في مدينة الطب، مشيرة إلى أن مجموع الإصابات 2913، مجموع الوفيات 112، مجموع حالات الشفاء 1903.