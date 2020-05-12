الأنبا غبريال يترأس القداس الإلهي في دير المحرق

ترأس الأنبا غبريال أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بني سويف، اليوم الثلاثاء، صلوات القداس الإلهي من كنيسة الملاك ميخائيل الأثرية بدير السيدة العذراء مريم المحرق بمحافظة أسيوط.وشارك في صلوات القداس بالمحرق عدد من رهبان الدير، وذلك في إطار حرص الرهبان بالأديرة على تنظيم القداسات بشكل مستمر تعويضًا عن إغلاق الكنائس للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.وكانت الأديرة القبطية الأرثوذكسية أعلنت وفقًا لقرارات المجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وأساقفة الكنيسة، عن إغلاق أبوابها أمام الزوار الأقباط، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا للحد من التجمعات.ومن ضمن الأديرة التي أعلنت عن عدم استقبال الزوار أو الرحلات الكنيسة دير المحرق بأسيوط وأديرة وادي النطرون ودير مارمينا بالإسكندرية، وخلال فترة إغلاق الأديرة القبطية تواصل صلواتها بدون أي حضور من الأقباط وتقتصر فقط على الرهبان برئاسة الأسقف رئيس الدير، حتى الحد من انتشار الفيروس.