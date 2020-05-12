ضبط مسجل وبحوزته كيلو هيروين في الإسماعيلية

تمكن قطاع مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط مسجل خطر بحوزته 4 اسطوانات لمخدر الهيروين وزنت كيلو جرام في مركز غرب القنطرة.كما تم ضبط بحيازته مبلغ مالى، وهاتف محمول بقصد الإتجار.وبمواجهته أمام اللواء معتز توفيق مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أقرا بما هو منسوب إليهما من اتهامات.وأمر اللواء محمد بركات مساعد أول وزير الداخلية، مدير قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بإحالتهما إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.وكان قطاع مكافحة الجريمة المنظمة قد شن حملات مكبرة، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها، وذلك بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائي في مديريات الأمن.