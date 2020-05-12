ترجمة كتاب «العلاقات السوفيتية المصرية» للعربية

أصدرت المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم، كتاب "العلاقات السوفيتية المصرية 1943- 1955"، والذى قام بتأليفه فلاديمير بيلياكوف، أستاذ التاريخ العربي بمعهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية، وقامت بترجمته رانيا كامل ميخائيل.ويتناول الكتاب فترة بالغة الأهمية في التاريخ المصري المعاصر، وهي الفترة التى شهدت نهاية عهد الملكية في مصر وبداية عهد ثورة 23 يوليو 1952 بما تضمنته من أحداث تاريخية مهمة ووقائع حاسمة انتهت إلى تغير كيفي في طبيعة النظام السياسي المصري، والقيمة الأساسية لهذا الكتاب وضع وكشف العلاقات بين الدولة المصرية والدولة السوفيتية، وهو مكتوب بقلم أحد كبار المستعربين السوفييت المتخصصين فى تاريخ مصر والمنطقة.