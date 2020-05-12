«الدكتور وجيه».. أيقونة الخير لمرضى كفر الشيخ (صور)



لم يكتف بمزاولة مهنته السامية كغيره من زملائه، وحمل على عاتقه مسئولية المريض والوقوف بجانبه وتجهيز كل مايحتاج إليه، فلم يتنصل عن المسئولية بحجة أنها ليست في عنقه ولكنه رأى أن المريض مسئولية الجميع وليس الدولة فقط، إنه الطبيب وجيه أبوشاهين، استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية بمستشفى مطوبس المركزي في محافظة كفر الشيخ، ذو الـ59 عامًا، والذي بدأ في مشواره الخيري لإنشاء العديد من أقسام المستشفى قبل ثلاثين عامًا وحتى الآن.

مستشفى

بكلمات متواضعة وخجل من سرد إنجازاته، بدأ الدكتور وجيه حديثه مع "الدستور"، فقال: أنا لست من مطوبس فأنا من محافظة البحيرة مركز رشيد، ولكن جاء عملي في مستشفى مطوبس المركزي منذ عام 1990 ومن وقتها وأنا أحببت مطوبس واعتبرتها بلدي وظللت مقيمًا بها حتى الآن، ولكنني كنت أحزن كثيرًا لقلة إمكانيات المستشفى، والتي تدفع المريض إلي الذهاب إلي المستشفيات الطبية الخاصة واضطراره إلي دفع مبالغ مالية باهظة، وعلى الفور قمت بتأسيس جمعية خيرية وإنضم لي عدد من فاعلي الخير وبدأنا في سد نواقص المستشفى.



مستشفى

وتابع "شاهين": بدأنا في إنشاء مبنى لمرضى الغسيل الكلوي، بعدما كان لا يوجد بالمستشفي سوي 4 ماكينات غسيل فقط، فقمنا بتجهيز مبني كامل في فناء المستشفي مكون من 3 طوابق وبه 30 ماكينة غسيل كلوي، وأيضا مساعدة مرضي الغسيل الكلوي ماديًا ومعنويًا، وكذلك الإتيان بخبراء متخصصين لهم مع تحمل نفقاتهم، ثم بعد ذلك اتجهنا لتطوير قسم "الحضانات"، والذي كان لا يوجد به سوي 4 حضانات أطفال فقط فقمنا بتطويره بالكامل وتجهيزه حتي أصبح يحتوي علي 20 حضانة و3 أجهزة تنفس صناعي خاصة بالأطفال.



مستشفى

وما زال العطاء مستمرًا، ليواصل الطبيب الحديث عن أعمال الخير التي يتحدث عنها أهل كفر الشيخ جميعًا، فيقول: "اتجهنا بعد ذلك لتطوير القسم الداخلي رجال ونساء بالمستشفى، من دهن للحوائط وصيانة المراحيض ووقتها ساعدتنا القوات المسلحة في الإتيان بأسرة جديدة للمرضي بدلا من المتهالكة، وبدأنا بعد ذلك في تطوير قسم العمليات وجعلناه 5 غرف بدلا من 3 غرف، ووقتها أيضًا ساعدتنا القوات المسلحة بالتكفل بإحضار الأجهزة الطبية، وبعد ذلك طورنا قسم العناية المركزة وأنشأنا مبني كاملًا مخصصًا للعناية به 7 أسرة، وتم تطويره بعد ذلك، حتي أصبح يحتوي علي 20 سريرًا للعناية المركزة، وذلك علي 3 مراحل".



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