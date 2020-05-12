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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دعوة حماس والجهاد لاجتماع القيادة الفلسطينية السبت المقبل

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 09:40 ص
أحمد مجدلاني
أحمد مجدلاني
مروة عنبر
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أعلن أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وزير التنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن أنه تم توجيه دعوة إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي، لحضور اجتماع القيادة المقرر في مدينة رام الله يوم السبت المقبل.

وأضاف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم، أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي، بالإضافة إلى الجبهة الشعبية سوف يشاركون في اجتماع القيادة الفلسطينية يوم السبت.

وأوضح "مجدلانى" أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير سوف تعقد اجتماعًا يوم الخميس المقبل، وستقدم توصياتها للقيادة الفلسطينية، حيث تكون تلك التوصيات قائمة على أن المرحلة الانتقالية قد انتهت، وبالتالى الانتقال من السلطة إلى الدولة، وفقًا لما نقلته وكالة سوا الفلسطينية.

وقال: "اليوم سوف تتبلور مجموعة من الأفكار والإجراءات السياسية في المجال السياسي أو القانوني والمجالات المختلفة، وستكون أساسًا وانطلاقًا من أن المرحلة الانتقالية قد انتهت، وبالتالي سنفتح صفحة جديدة في إطار العمل لتجسيد سيادة دولة فلسطين على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967".

وشدد على أن هناك خلية عمل ومتابعة حثيثة لبلورة جملة من القرارات والإجراءات التي سوف تتخذها القيادة الفلسطينية، وذلك للرد على مخططات الضم الإسرائيلية لأراض من الضفة الغربية.

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