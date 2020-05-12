«عبدالغفار» يكشف تأثير العلاج بالبلازما على مصابى «كورونا»

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي منح الباحثين دفعة معنوية كبيرة في بداية أزمة فيروس كورونا بإعلان ثقته في العلماء المصريين.وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "تم تشكيل لجنة من علماء الفيروسات المصريين على أعلى مستوى منذ أول مارس لمواجهة فيروس كورونا"، مشيرا إلى أن مصر قدمت 27 بحثا بشأن علاج الفيروس لتصنف في المركز الأول على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط ضمن أكثر 10 دول في العالم قدمت أبحاث ودراسات لإيجاد علاج.وأردف: "أعتبرها شهادة في حق العلماء المصريين في ظل ظروف صعبة، وأجرينا دراسات على أحدث الأدوية في العالم لمعرفة فعاليتها لمواجهة فيروس كورونا"، لافتا إلى أن الدراسات تحدد الأدوية الأسرع والأكثر فعالية لمواجهة كورونا.وتابع: "مصر تأتي قبل إسرائيل وتركيا وإيران، قطعنا أشواطا كبيرة وسنعلن نتائج الأبحاث قريبا والمركز القومي للبحوث يعمل بكل طاقته من أجل التوصل لمصل".وأوضح أن العلاج بالبلازما مع بعض الحالات حقق نتائج إيجابية، مؤكدا أنه لا يوجد أحد في العالم حتى الآن أجزم على طريقة محددة لعلاج فيروس كورونا، معلقا: "هناك محاولات علمية بحثية للوصول إلى لقاح".وحول استخدام الدواء الياباني لعلاج فيروس كورونا "نتائجه جيدة جدا إلى حدا ما وتختلف من مكان للآخر".وتابع: "بدأنا إعادة تأهيل المدن الجامعية منذ منتصف مارس، وفقا لتعليمات الرئيس السيسي، والتقيت بعض العالقين اليوم في المدن الجماعية وكلهم رضا، وبقولهم سامحونا لو فيه تقصير في نقطة أو أخرى، فلا يوجد في الدنيا كمال وهذه تجربة حديثة على العالم بأكمله ونعمل على علاج الأخطاء من أجل سلامة المصريين العائدين".وأكد أن جميع المستشفيات الجامعية جاهزة لاستقبال المصابين، مشيرا إلى أن متوسط شفاء المصابين الذين يحولون إلى المدن الجامعية يستغرق 5 أيام وهو ما يرتبط بالعوامل النفسية.وحول إدارة الأزمة قال: "الدولة تدير الأزمة بشكل احترافي وندرس تطور الإصابات بشكل يومي"، مشيرا إلى أن عدد المصابين الذين يدخلون العناية المركزة ويوضعون على أجهزة التنفس الصناعي قليل.