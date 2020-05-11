ارتفاع وفيات كورونا في كندا لـ5000

وصلت كندا إلى مرحلة جديدة قاتمة من الوفيات اليوم، حيث تجاوز عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد 5 آلاف شخص، معظمهم في مقاطعة كيبيك.وبلغ عدد ضحايا كورونا، اليوم، في المقاطعة الناطقة بالفرنسية 3013 حالة، بإجمالي 38 ألفا و469 إصابة.وعلى الرغم من الأعداد المرتفعة في المقاطعة، فقد سمحت الحكومة المحلية للأطفال بالعودة إلى الفصول الدراسية في معظم أنحاء كيبيك، اليوم، حيث رحبت دور الحضانة والمدارس الابتدائية خارج منطقة مونتريال بالطلاب.وتم تأجيل إعادة فتح المدارس في مونتريال التي تضررت بشدة، والتي كان من المقرر افتتاحها في 18 مايو، إلى 25 مايو، وقال رئيس وزراء المقاطعة، فرانسوا ليجولت إن الوضع في مونتريال لا يزال "هشا"، ومن المحتمل ألا تفتح المدارس ودور الرعاية النهارية في منطقة مونتريال حتى شهر سبتمبر.كما اقتربت أعداد الإصابات المؤكدة في شتى أنحاء البلاد من 10 آلاف إصابة بعد الإعلان عن 1057 حالة اليوم.