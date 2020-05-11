انتشال جثمان شاب غرق فى مياه النيل بالمنصورة

تمكن قوات الإنقاذ النهرى بالدقهلية، اليوم الإثنين، من انتشال جثمان شاب غرق في مياه النيل بالمنصورة خلف مكتبة مصر العامة.وكان اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة من بعض الأهالى بوجود جثة طافية بمياه النيل خلف مكتبة مصر العامة بالمنصورة.وبانتقال ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهرى لمكان البلاغ، تم انتشال الجثة، وتبين أنها لشاب يدعى "معاذ مصطفى حسبو" 16 سنة، ومقيم بشارع عبده معروف بمنطقة كفر البدماص بالمنصورة.وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرفات النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، والتى كلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة.