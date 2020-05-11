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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رامز جلال يسخر من منة عرفة في «رامز مجنون رسمي»

الإثنين 11/مايو/2020 - 07:08 م
منة عرفة
منة عرفة
سناء إسماعيل
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وقعت الفنانة الشابة منة عرفة في شباك الفنان رامز جلال، في برنامج "رامز مجنون رسمي"، والذي يتم تصويره في دبي، ويذاع عبر فضائية mbc مصر خلال شهر رمضان.

تفاصيل ظهور منة عرفة فى برنامج رامز مجنون رسمي


وبدأ رامز جلال الحلقة بمقدمة ساخرة من منة عرفة خاصة بعد التطورات التي حدثت لها مؤخرًا بسبب صورها في الطفولة وصورها بالمايوه في الوقت الحالي.
وقال رامز جلال: "هي دي اللي أحمد حلمي غنالها "أنا لما حبيبتي هاتكبر"، كما سخر من تناولها للمكسرات في كواليس الحلقة.

وتعد منة عرفة أصغر ضحية تقع في برامج رامز جلال، منذ بدء مواسمه إلى الآن.

ويعتمد رامز جلال، خلال مقلبه الحالي على الظهور مباشرة لجمهوره دون الاعتماد على ماسكات أو تخفٍ، ويستعين بالفنانة اليمنية أروى، للإيقاع بضحاياه، وذلك على أساس أنه سيشارك في برنامج "كرسي الحقيقة"، ليفاجأ بعدها بخروج رامز جلال أمامه خلال فقرة الصور، وذلك بعد عرض صورته لأخذ تعليق من الضحية على الصورة وتنسحب أروى بعدها ليحل مكانها رامز.

وكان ضيف الحلقة الماضية مطرب المهرجانات حمو بيكا، في أول ظهور له بالبرنامج.

شاهد منة عرفة فى برنامج رامز مجنون رسمي

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