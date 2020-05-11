المغرب يسجل 218 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم الإثنين، عن تسجيل 218 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية دون تسجيل أي وفيات، وسط تحسن ملحوظ حيث لم تسجل المملكة منذ أيام حالات وفيات بخلاف تراجع معدلات الإصابة.وأوضحت الوزارة أن إجمالي المصابين بكورونا في المملكة وصل إلى 6281 حالة، فيما تم تسجيل شفاء 257 حالة جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 2811، بينما بلغ إجمالي الوفيات 188 حالة فقط.يذكر أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تخطى الـ4 ملايين، فيما تخطت الوفيات حتى اليوم أكثر من 275 ألف حالة وسط تراجع كبير في معدلات تفشي الوباء في معظم الدول الموبوءة.