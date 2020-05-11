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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تفاصيل استعدادات المدينة الجامعية ببني سويف لاستقبال العائدين من الخارج

الإثنين 11/مايو/2020 - 06:17 م
لدكتور محمد هاني
لدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف
بنى سويف- محمد حفيظ
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عقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الإثنين،اجتماعا لمناقشة استعدادات وتجهيزات المدينة الجامعية "بنين" التي تم تخصيصها للعزل الصحي للمصريين العائدين من خارج البلاد من أبناء المحافظة، بحضور نائبيه الدكتور عاصم سلامة، وبلال حبش، واللواء هشام شادي السكرتير العام، وإحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن، ونجلاء أحمد مدير عام المدن الجامعية، والعقيد حامد أحمد مدير إدارة أمن الجامعة.

وأكد محافظ بني سويف، في بيان، أن ملف تجهيز مقار للعزل الصحي للمصريين العالقين بالخارج والمقرر عودتهم، له أولوية كبيرة في هذه الفترة، حيث تستمر جهود الدولة لإعادة كل المصريين العالقين بالخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذا الشأن والتي تنفذها الحكومة وفق خطة محكمة تضم كافة الجهود الرسمية وغير الرسمية.

وراجع المحافظ خلال الاجتماع، كل التفاصيل الخاصة بالوضع القائم لمقر المدينة، وكذا التدابير المنفذة لتوفير المتطلبات والاحتياجات اللازمة لتوفير جميع سبل الإعاشة والراحة والترفيه، ومستلزمات الوقاية تطبيقا للإجراءات الاحترازية المتبعة في إطار الخطة الشاملة للدولة في مجابهة العدوى بفيروس كورونا

وناقش المحافظ الاستعدادات المطلوبة بداية من وصول المصريين العائدين من الخارج واستقبالهم بالمدينة والإجراءات الوقائية التي سيتم تنفيذها قبل الدخول كالتعقيم والتطهير للمواطنين والمتعلقات، وإجراءات الأمن الداخلي والخارجي، متطرقا إلى التجهيزات المطلوبة سواء المتوافر منها أو غير المتوافر لسرعة توفيره وتوفير سبل الإعاشة المناسبة، ومراجعة أعمال الصيانة لكل التجهيزات

وتم إسناد المهام لكل الجهات المعنية سواء من المحافظة أو الجامعة أوالمديريات الخدمية، حيث شدد محافظ بني سويف على التواصل الدائم بين فريق العمل، والإبلاغ عن المعوقات في وقتها لسرعة توفير الحلول والبدائل، مؤكدا أن هذا الملف في أولويات المحافظة بأجهزتها المتعددة.

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