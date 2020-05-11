القوات العراقية تعثر على 4 أوكار للإرهابيين في صلاح الدين

عثرت القوات الأمنية العراقية، اليوم الإثنين، على أربعة أوكار للإرهابيين في محافظة صلاح الدين.وذكرت خلية الإعلام الأمني - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - أن قوة من قيادة عمليات صلاح الدين نفذت عملية تفتيش في وادي الثرثار "جزيرة تكريت"، وتمكنت من العثور على وكرين مفخخين للإرهابيين، وجرى تفجيرهما من قبل مفارز المعالجة، وعثرت أيضًا على وكر اخر بداخله "مولدة كهرباء ومضخة ماء".وأضافت الخلية أن القوة عثرت أيضا على دراجة نارية، و22 عبوة ناسفة من مخلفات داعش، كما عثرت على وكر يحتوي مادة نترات الامونيوم، فضلا عن خزانين "صهريج" مخبأين تحت الارض.