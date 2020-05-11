البحرين ترحب بتنظيم السعودية «مؤتمر المانحين لليمن»

رحبت وزارة خارجية مملكة البحرين بتنظيم المملكة العربية السعودية «مؤتمر المانحين لليمن»، المقرر عقده في ٢ يونيو ٢٠٢٠، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك السعودية، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي.وأكدت الخارجية البحرينية، في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين اليوم الإثنين، دعم البحرين لهذا المؤتمر الذي يجسد الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق، مثنية على كافة المبادرات التي تنجزها السعودية من أجل استقرار اليمن وصالح شعبها.