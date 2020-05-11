محاكمة الأطفال قاتلي نجل الإعلامية مروة ميمي أول يونيو

التحقيقات

القبض على المتهم



إخلاء سبيل المتهمين



مناظرة النيابة



حددت نيابة الطفل، اليوم الإثنين، جلسة أول يونيو المقبل؛ لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل نجل المذيعة مروه ميمي.وكشف التحقيقات أن المتهم الأول أمسك بمسدس والده، وفور مشاهدتهم له طالبوه بخفضه وإبعاده عنهم، إلا أنه قال لهم إنه لا داعى للخوف، موضحًا أن السلاح مؤمن، مضيفين أنه في أعقاب ذلك فوجئوا بخروج طلقة من المسدس، أصبت المجنى عليه في رأسه فخر قتيلًا.التحرياتوكشفت تحريات الأجهزة أن المجنى عليه، توفى على يد أحد أصدقائه بطلق نارى داخل شقة في الزمالك، كما تبين أن السلاح المضبوط والذى تحفظ عليه رجال المباحث مرخص ويخص والد المتهم.تم القبض على المتهم و5 آخرين من أصدقاء القتيل وأحيلوا إلى نيابة الطفل، التى أمرت بحبس المتهم الأول وآخر 4 أيام على ذمة التحقيق.وقررت النيابة إخلاء سبيل اثنين آخرين بكفالة مالية 10 آلاف جنيه، وتسليم اثنين آخرين لذويهما.وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجنى عليه أن الطلقة اخترقت رأس المتوفى، محدثة فتحتى دخول وخروج، وأمرت بالتصريح بدفنه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.