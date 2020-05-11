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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

محاكمة الأطفال قاتلي نجل الإعلامية مروة ميمي أول يونيو

الإثنين 11/مايو/2020 - 03:53 م
الإعلامية مروة ميمي
الإعلامية مروة ميمي
نجلاء رفاعي
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حددت نيابة الطفل، اليوم الإثنين، جلسة أول يونيو المقبل؛ لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل نجل المذيعة مروه ميمي.

التحقيقات

وكشف التحقيقات أن المتهم الأول أمسك بمسدس والده، وفور مشاهدتهم له طالبوه بخفضه وإبعاده عنهم، إلا أنه قال لهم إنه لا داعى للخوف، موضحًا أن السلاح مؤمن، مضيفين أنه في أعقاب ذلك فوجئوا بخروج طلقة من المسدس، أصبت المجنى عليه في رأسه فخر قتيلًا.

التحريات
وكشفت تحريات الأجهزة أن المجنى عليه، توفى على يد أحد أصدقائه بطلق نارى داخل شقة في الزمالك، كما تبين أن السلاح المضبوط والذى تحفظ عليه رجال المباحث مرخص ويخص والد المتهم.

القبض على المتهم

تم القبض على المتهم و5 آخرين من أصدقاء القتيل وأحيلوا إلى نيابة الطفل، التى أمرت بحبس المتهم الأول وآخر 4 أيام على ذمة التحقيق.

إخلاء سبيل المتهمين
وقررت النيابة إخلاء سبيل اثنين آخرين بكفالة مالية 10 آلاف جنيه، وتسليم اثنين آخرين لذويهما.

مناظرة النيابة
وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجنى عليه أن الطلقة اخترقت رأس المتوفى، محدثة فتحتى دخول وخروج، وأمرت بالتصريح بدفنه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

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