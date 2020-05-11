سعيد عبده: الثقافة تدعم اتحاد الناشرين بعد انقطاع 10 سنوات

قال الناشر سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وافقت على دعم خزينة الاتحاد بمبلغ مالى، وجارى تحويله للاتحاد، وهو الدعم الذى كان قد انقطع منذ 10 سنوات للاتحاد على اعتبار أنه أحد الاتحادات التى ترعاها وزارة الثقافة.وأشار"عبده" فى تصريحاته لـ"الدستور"، أنه تم تكليف هيئة قصور الثقافة بتخصيص الميزانية القادمة للشراء من الناشرين المصريين اعتبارًا من العام المالي المقبل (172020) من خلال لجنة مشتركة بين الوزارة والاتحاد، ومشاركة الناشرين الأعضاء فى معرض كتاب القرية، الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقاقة.وأوضح، أنه سيتم الاتفاق مع وزير التنمية المحلية، على إتاحة التصاريح لإنشاء المكتبات، ودعم وإنشاء شارع 306، الذى سيكون مخصص للمكتبات، وأرسال عددًا من الخطابات الي كل من وزير الصناعة، ووزير التربية والتعليم، ووزير التعليم العالى، ووزير الشباب والرياضة لدعم الاتحاد بعد أن تأثرت موارده جراء تداعيات أزمة فيروس كورونا "كوفيد 19".وأشار الناشر سعيد عبده، إلى مشاركة الناشرين مبادرة وزارة الثقافة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك" التي أطلقتها وزارة الثقافة لإتاحة المحتوى للجمهور لمن يرغب من الناشرين لدعم الثقافة، ودعم وزارة الثقافة مبادرة الاتحاد "خليك في البيت مع خير جليس" بالتعاون مع كافة هيئات وزارة الثقافة.