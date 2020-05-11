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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية فى بنى مزار (صور)

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:32 ص
التعديات على الأراضي
التعديات على الأراضي
المنيا ـ على حسين
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نفذت الوحدة المحلية لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، حملة إزالات مكبرة على القرى التابعة للمركز، لتنفيذ أعمال إزالة التعديات بالبناء المخالف بدون ترخيص، وإزالة التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتعاون مع قوات أمن المركز والجهات المعنية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتنفيذ حملات الإزالة على كل أشكال التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وٕإيقاف أعمال المباني بدون ترخيص والمخالفة لقانون 119 لسنة 2008، وإزالة التعديات على أملاك الدولة بصفة الزراعة بدون الحصول على رخصة تقنين لتلك الأراضي، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفرت الحملات التي نظمتها الوحدة المحلية، عن إزالة حالة تعد بالبناء في المهد على مساحة 175 مترا مربعا بشارع القصبي داخل المركز، وإيقاف حالة تعد بالبناء على أرض زراعية في المهد بقرية أبشاق على مساحه نصف قيراط.

كما تمكنت الوحدة المحلية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، من إجراء عملية إحلال وتجديد لخط المياه، وذلك استجابة لشكوى أهالي حارة الغانم بطريق الإبراهيمية لتضررهم من ضعف المياه.



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