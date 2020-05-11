مصادرة 4 مكبرات صوت للباعة الجائلين فى بورسعيد

شن حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، حملة، صباح اليوم الإثنين، لإزالة الإشغالات والتعديات ومنع مكبرات صوت الباعة الجائلين بعدد من مناطق الحي.وأسفرت الحملة، عن مصادرة 4 مكبرات صوت للباعة الجائلين لما تسببه من إزعاج للمواطنين، فضلًا عن هدم وإزالة "كشك" دون ترخيص بمنطقة السلام الجديد، وإزالة إشغالات المحلات من على الأرصفة.ومن جانبه، أكد اللواء أحمد قاسم، رئيس حى الضواحي، استمرار متابعة هذه الحملات لإزالة كل الإشغالات والتعديات، ورفع كل المخالفات بمختلف مناطق وشوارع الحي.