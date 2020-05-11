«الأرصاد» تحذر: موجة حارة تضرب البلاد اعتبارًا من اليوم

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيلة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن تعرض البلاد لموجة حارة اعتبارًا من اليوم الإثنين، حتى بداية الأسبوع المقبل، حيث تصل درجة الحرارة يوم السبت المقبل إلى 38 درجة.وناشدت شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، المواطنين بتجنب التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر من وقت الظهيرة إلى العصر، لارتفاع درجات الحرارة في هذه الفترة، منوهة بأنه سيكون هناك أيضًا ارتفاع في درجات الحرارة الصغرى.وأشارت إلى أنه سيكون هناك نشاط للرياح على بعض المناطق مع سقوط أمطار خفيفة بداية من يوم الخميس على جنوب البلاد وشمال الصعيد، وقد تكون رعدية.