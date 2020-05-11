«الملا» يؤكد ضرورة خفض تكاليف إنتاج البترول في ظل أزمة كورونا

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا لتقييم برامج عمل الشركات الأعلى إنتاجية للزيت الخام، ضمّ رؤساء شركات بتروبل وخالدة وقارون وبدر الدين وعجيبة وجابكو، بحضور الجيولوجي أشرف فرج، وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال، الرئيس التنفيذى لهيئة البترول وأسامة البقلي، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ونواب رئيس هيئة البترول للإنتاج والاستكشاف والرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة.يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء وموقف معدلات الإنتاج الحالية من البترول مقارنة بالخطط الإنتاجية المستهدفة.وخلال الاجتماع، أكد «الملا» أهمية مراجعة خطط الإنتاج والعمل على زيادة كفاءة الأداء وتحقيق أقصى استفادة من الأصول والتسهيلات الإنتاجية المتاحة والعمل على ترشيد الإنفاق وخفض تكاليف الإنتاج الذي أصبح أمرًا ضروريًا في مواجهة التحديات التي تشهدها الصناعة البترولية ليس في مصر، فقط، وإنما على المستوى العالمى فى ظل أزمة كورونا والانخفاض الحاد في مستويات الأسعار العالمية للبترول ووجود فائض كبير من المعروض فى أسواق البترول العالمية.أشار إلى أن استمرار العمل في حفر الآبار الاستكشافية لتحقيق اكتشافات جديدة للزيت الخام يعد الوسيلة الرئيسية لزيادة معدلات الإنتاج، إضافة إلى تنفيذ أعمال إصلاح الآبار واستخدام التكنولوجيات الحديثة وإيجاد حلول غير تقليدية؛ لمواجهة تحدى التناقصي الطبيعي للحُقول الحالية المنتجة.وأكد المُلا ضرورة الاستمرار في تنفيذ المشروعات التى تم الاتفاق عليها مع الشركاء الأجانب والمُدرجة بالموازنة الاستثمارية، والعمل على تذليل كافة الصعاب التى قد تعترض تنفيذها بالتنسيق الكامل مع الشركاء الأجانب.ووجه وزير البترول والثروة المعدنية بالاستمرار في الالتزام الكامل باشتراطات الأمن وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا للحفاظ على صحة العاملين.