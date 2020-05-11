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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توريد 122.9 ألف طن قمح بكفر الشيخ

الإثنين 11/مايو/2020 - 09:59 ص
قمح
قمح
عمرو الشامي
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تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، انتظام عملية توريد القمح للصوامع والشون بدائرة المحافظة، حيث تم استلام 122948 طن قمح من المزارعين.

ولفت إلى أن هناك 22 منفذًا تابعًا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأشار إلى أن المساحة من الأراضي المنزرعة بالقمح في المحافظة بلغت 246 ألفًا و742 فدانًا، بزيادة 21 ألفًا و439 فدانًا عن العام الماضي، ومتوسط إنتاجية الفدان من 2 ونصف إلى 3 والمستهدف توريده 181 ألف طن بنسبة 30% للشون والصوامع، من جملة إنتاج المحافظة بزيادة 45 ألفًا و333 طنًا عن العام الماضي.

وقال إنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية أثناء عملية التوريد والاستلام للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، وتوريد الأقماح بدرجات النظافة المعلن عنها.

وشدد المحافظ، على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأضاف أن الوزارة حددت موسم توريد القمح المحلي من 15 أبريل الجاري ولمدة ثلاثة أشهر حتى 15 يوليو 2020، على أن تكون مواعيد عمل لجان استلام الأقماح خلال شهر رمضان من 9 صباحًا حتى 4 عصرًا، ومن بعد الإفطار حتى 11 مساءً طوال شهر رمضان.

ووجه محافظ كفرالشيخ، اللجان المختصة للفرز واستلام الأقماح بضرورة تسهيل كل الإجراءات أثناء الاستلام والتيسير على المزارعين وتذليل كل العقبات التي تعوق عمليات التوريد حفاظًا على المحصول باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية المهمة.

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