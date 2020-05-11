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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

3700 طالب أولى ثانوي يؤدون امتحان الرياضيات بالسويس

الإثنين 11/مايو/2020 - 09:54 ص
امتحان الرياضيات
امتحان الرياضيات بالسويس
أبوبكر عبد المعز
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قالت سلمى الشاعر، مديرة مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، إن 3700 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي بمحافظة السويس، يؤدون اليوم الإثنين، امتحان مادة الرياضيات إلكترونيا على التابلت من المنازل، وذلك عقب إلغاء الامتحانات التحريرية نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد ولحماية المواطنين.

وأضافت مدير تعليم السويس، في بيان لها، أن طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون الامتحان إلكترونيا في المنازل من خلال جهاز الحاسب اللوحي (تابلت الطالب) أو أي تليفون محمول أو أي كمبيوتر متصل بالإنترنت.

وأشارت "الشاعر" إلى أن عدد الطلاب المقيدين بإدارات شمال وجنوب والجناين 3700 طالب وطالبة مقيدين بـ 29 مدرسة، مشيرا إلى أن كل مدرسة يتابعها مسئولو الإحصاء الإلكترونية وقسم الإحصاء بالمديرية يتابع جميع الطلاب ودخولهم على نظام الإلكتروني وفق كود كل طالب.

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