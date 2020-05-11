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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المرصد السوري: ارتفاع قتلى مرتزقة الأغا في ليبيا إلى 279

الإثنين 11/مايو/2020 - 09:41 ص
مرتزقة
مرتزقة
مروة عنبر
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تتواصل الخسائر البشرية فى صفوف المرتزقة السوريين الموالين لأنقرة فى الأراضى الليبية، إثر مشاركتهم فى الاشتباكات بين قوات الجيش الليبي وحكومة الوفاق.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس الأحد، بمقتل 11 من مرتزقة تركيا خلال الساعات والأيام القليلة الفائتة على محاور عدة في ليبيا.

وبلغت حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا 279 مقاتل، والقتلى من فصائل لواء المعتصم، وفرقة السلطان مراد، ولواء صقور الشمال، والحمزات، وسليمان شاه.

ووفقا لما نقله المرصد عن مصادر محلية، فإن القتلى قتلوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.

وكان المرصد السوري قد أفاد أن دفعة جديدة من المقاتلين جرى نقلها إلى الأراضي الليبية من قبل تركيا، وتضم الدفعة مقاتلين من مدينة الأتارب واخرين من مناطق سورية أخرى، جرى تجنيدهم في صفوف فرقة السلطان مراد،والسلطان محمد الفاتح من قبل مقاتلين ذهبوا إلى ليبيا وعادوا في زيارة إلى المنطقة.

وبلغ تعداد المجندين الذين وصلوا الاراضى الليبية حتى هذه اللحظة نحو 8250 مرتزق، بينهم مجموعة غير سورية، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 3300 مجند.

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