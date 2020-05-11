توقعات بوصول عجز الميزانية في النمسا لـ28 مليار يورو

قال وزير مالية النمسا جيرنوت بلوميل في مقابلة مع إذاعة "أو.آر.إف" العامة النمساوية اليوم الاثنين، إن الحكومة تستهدف الحصول على موافقة البرلمان على وصول عجز الميزانية خلال العام الحالي إلى 28 مليار يورو.وأضاف بلوميل أن الغموض الاقتصادي شديد والأرقام قد تتغير.كانت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني في النمسا في الأسبوع الماضي قد أظهرت أن الانهيار الاقتصادي جراء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) تتسبب في قدر أكبر من القلق في البلاد أكثر من خطر الإصابة، فيما ارتفعت بيانات البطالة في أبريل بنسبة 58 % على أساسسنوي.من ناحيتها أفادت وكالة العمل النمساوية بأنه في ظل إغلاق صناعات التجزئة والسياحة والمصانع والمطاعم والمؤسسات الثقافية أبوابها وسط عملية الإغلاق الشهر الماضي، وصل عدد العاملين العاطلين إلى رقم قياسي بلغ نحو 571 ألف شخص.وهذا يساوي بطالة نسبتها 12.8% أي 5.5 نقطة مئوية أعلى مقارنة بشهر مارس.وأظهر استطلاع أجراه مكتب الإحصاء أن واحد بين كل عشر نمساويين قلق بشأن المشاكل المالية الشخصية الناتجة عن الجائحة، في حين لا يخشى سوى 7 في المئة منهم الإصابة بكورونا.من ناحية أخرى نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بلوميل القول إن دعم الحكومة النمساوية لشركة الطيران "أوستوريان أيرلاينز" النمساوية والمملوكة لمجموعة لوفتهانزا الألمانية سيتوقف على الضمانات التي ستقدمها الشركة الألمانية الأم.