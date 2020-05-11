«سبع سنوات بناء»: انتهاء 4660 مشروعًا بالتعليم والصحة بـ46 مليار جنيه

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا بعنوان "سبع سنوات بناء" يرصد المشروعات المنتهية والجارية بالدولة خلال الفترة من يوليو 2014- يونيو 2021"، موضحه أن قطاع البترول والثروة المعدنية يتصدر باقي قطاعات الدولة، بعدد مشروعات منتهية وجارية 326 مشروعا، بتكلفة كلية 1.1 تريليون جنيه، منها 97 مشروع تم الإنتهاء من تنفيذها، بتكلفة 1 تريليون جنيه، فضلًا عن 229 مشروعًا جاري تنفيذها، بتكلفة أكثر من 47 مليار جنيه، خلال العام المالي 202021.وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، أشار التقرير إلى الانتهاء من تنفيذ 538 مشروع، بتكلفة 387 مليار جنيه، وجاري تنفيذ 43 مشروعا، بتكلفة تزيد عن 88 مليار جنيه، وفي قطاع الإسكان والمرافق وتطوير العشوائيات، تم الانتهاء من تنفيذ 1426 مشروعا، بتكلفة حوالي 208 مليارات جنيه، وجاري تنفيذ 3696 مشروعا، بتكلفة 830 مليار جنيه.ولفت التقرير إلى مشروعات قطاع النقل حيث تم الإنتهاء من 531 مشروعا، بتكلفة حوالي 175 مليار جنيه، وجاري تنفيذ 146 مشروعا، بتكلفة 478 مليار جنيه، وفي قطاع التجارة والصناعة، تم الانتهاء من 146 مشروعا، بتكلفة حوالي 29 مليار جنيه، وجاري تنفيذ 61 مشروعا، بتكلفة 13.5 مليار جنيه.وحول قطاعي الصحة والتعليم، تضمن التقرير أنه تم الانتهاء من 4660 مشروعا، بتكلفة 46 مليار جنيه، وجاري تنفيذ 846 مشروعا، بتكلفة 100 مليار جنيه، وفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تم الانتهاء من 200 مشروع بتكلفة حوالي 9 مليارات جنيه، وجاري تنفيذ 521 مشروعا، بتكلفة كلية 55 مليار جنيه.وبخصوص قطاعي الري والزراعة، أوضح التقرير أنه تم الانتهاء من تنفيذ 1314 مشروعا، بتكلفة إجمالية حوالي 38 مليار جنيه، وجاري تنفيذ 338 مشروعا، بتكلفة حوالي 75 مليار جنيه.وحول التوزيع الجغرافي، للمشروعات المنتهية والجاري تنفيذها خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2021، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تصدر محافظة بورسعيد، باقي محافظات الجمهورية، بعدد مشروعات 270 مشروعا، بتكلفة 357 مليار جنيه، تليها محافظة القاهرة، بعدد مشروعات 1204 مشاريع، بتكلفة كلية حوالي 343 مليار جنيه، ومحافظة الجيزة، بعدد 685 مشروعا، بتكلفة 242 مليار جنيه، ومحافظة الإسكندرية بعدد 410 مشاريع، بتكلفة 134 مليار جنيه.