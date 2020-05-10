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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الأزهر يطلق مشروع «قدوة» للتعريف بأعلام الفكر والثقافة

الأحد 10/مايو/2020 - 11:29 م
الأزهر
الأزهر
أميرة العناني
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أعلن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إطلاق مشروعه التثقيفي "#قدوة" في إطار سعيه إلى رفع مستوى الثَّقافة، ونشر الوعي، وتقديم قدوات صالحة للمجتمع

ويقوم المركز من خلال هذا المشروع بالتَّعريف بأعلام العِلْم والفكر والثقافة، ويقدم للمجتمع حياة كل عَلَمٍ وتجربته في أسلوب سهل قريب؛ ليكون أولئك الأعلام نجوم المجتمع وقدواته الصَّالحة التي يَقتدِي بها الشباب، ويستلهمون منهم النجاح والتقدم في شتى العلوم والفنون.

وستكون أولى حلقات هذه السلسلة تعريفًا بالأديب المفكر مصطفى صادق الرافعي، وسنقدمها لكم الليلة بمناسبة ذكرى وفاته؛ حيث تُوفِّي رحمه الله في العاشر من مايو لعام 1937م.

ومشروع «قُدوة» جزء من نشاط ثقافي مُوسَّع يقوم به المركز؛ إدراكًا منه لضرورة التفاعل مع واقعنا المعاصر بكل السّبل والوسائل، النّظرية والتّطبيقية؛ إثراءً للفكر، ودعمًا للثقافة المُجتمعيَّة، وإحياءً لمعنى القدوة الصالحة في نفوس أبناء المجتمع؛ سيما الشَّباب منهم، وربطًا للنَّشء الصَّاعد بالشخصيات الناجحة والمُلهِمة، بما يتناسب مع حضارة بلادنا وأمّتنا.

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