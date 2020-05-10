النائب العام يصدر قرارات جديدة بشأن تنظيم العمل في النيابات

أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، قرارًا بشأن تنظيم العمل بين بعض النيابات الجزئية والكلية.وجاء القرار أنه بعد الاطلاع على الدستور وقانون السلطة القضائية، وبمناسبة صدور قرار بغلق مبنى مجمع محاكم ونيابات مدينة نصر الكائن بشارع حافظ بدوي الحي السابع - مدينة نصر، الذي يضم بعض النيابات الكلية والجزئية ولصالح العمل، قرر أن تسند أعمال نيابة شرق القاهرة الكلية لشئون الأسرة إلى نيابة شمال القاهرة الكلية لشئون الأسرة بالإضافة لعملها.وأشار القرار إلى إسناد أعمال نيابتي مدينة نصر أول وثاني لشئون الأسرة الجزئيتين النيابة القاهرة الجديدة لشئون الأسرة بالإضافة لعملها.وتسند أعمال نيابتي مدينة نصر أول وثاني الجزئيتين لنيابة القاهرة الجديدة الكلية بالإضافة لعملها.يعمل بهذا القرار اعتبارًا من يوم السبت الموافق ٩ مايو ٢٠٢٠، لمدة 15 يومًا أو لحين الانتهاء من تعقيم المبنى وعودة العمل به أيهما أقرب.