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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

التعاون الإسلامي تتلقى رسالة من الإمارات حول التصدي لكورونا

الأحد 10/مايو/2020 - 10:36 م
الدكتور يوسف بن
الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين،
أ ش أ
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تلقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، رسالة خطية من الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الرسالة تناولت جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، أبرزها حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على دعم الجهود الدولية في التصدي لفيروس كورونا المستجد وتداعياته، واستعراض جهود الإمارات في هذا الصدد، والمساعدات التي قدمتها للدول الأعضاء وبقية دول العالم.

وأشاد وزير الخارجية والتعاون الدولي، بجهود الأمين العام والمبادرة العاجلة المشتركة للمنظمة وصندوق التضامن الإسلامي، وجهود البنك الإسلامي للتنمية في إنشاء مركز التأهب والاستجابة الاستراتيجي لمساعدة الدول الأعضاء الأكثر عرضة للخطر، والتخفيف من التداعيات السلبية لهذا الفيروس على الصعيد الصحي والاجتماعي والاقتصادي.

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