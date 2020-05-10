«التنمية المحلية»: استمرار تناوب الموظفين على العمل لتحقيق التباعد الاجتماعي

علق الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، على مشروع قرار النواب بإلزام المواطنين بارتداء الكمامة الفترة القادمة، وفرض عقوبات على من يخالف ذلك، قائلًا: "بالفعل وزير التنمية المحلية تواصل مع المحافظات بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية في جميع دواوين المحافظات والأجهزة المحلية خلال الأيام المقبلة باستمرار عمليات التعقيم، واستمرار تناوب الموظفين بنسبة 50% و50% عمل من المنزل".وأضاف، خلال مداخلة تليفونية لأحد البرامج التليفزيونية، أن الإجراءات كافة مطبقة في المحافظات وليس ديوان الوزارة فقط، موضحا أن الوحدات المحلية ومباني المحافظات شرعت في تركيب بوابات التعقيم لمكافحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن كل محافظة تتولى الإنفاق من ميزانياتها الخاصة على هذه الإجراءات.