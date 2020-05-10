طبيب نفسي عن واقعة الزواج بصديقة الزوجة: ظاهرة صحية

ما هي الحكاية ؟

ما رأي الطب النفسى في تلك الظاهرة؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور فوتوسيشن لعروسين، وتم التعليق عليها بأن الزوج قد تزوج من صديقة زوجته، الأمر الذي بطبعه أثار غضب العديد من الفتيات اللواتى يرفضن مثل تلك الأمور، نظرًا للطبيعة الأنثوية التي تجعلهن يرفضن مشاركة أحد لأحبائهن، مايدفعهن إلى القيام بالعديد من الأمور الجنونية.تبدو القصة غريبة بعض الشيء لأن الزوجة أدلت بتعليقات لها تعلن موافقتها على ذلك الزواج، وأنها سعيدة للغاية، فأسماء الزوجة الأولى ترى أنها لم تخطىء في شىء، فقد وافقت على شرع الله، وخصوصا أن زوجها رجل محترم، وعندما تزوج من نعمة أصبح أفضل من أى وقت مضى، كما ترى أنه من الجيد أنه فعل ذلك بعلمها، على أن يفعلها من وراء ظهرها.أما الزوجة الثانية نعمة فردت هي الأخرى، لتبين أن أسماء لم تكن صديقتها، ولكن عندما تم التعارف بشكل أوضح وحدث الزواج أصبحت مثل أختها تمامًا، مضيفة أن الثلاثي لايأبه بتعليقات رواد الفيسبوك، ويتناولونها بالضحك والسخرية.يرى الدكتورعلى عبدالراضي، استشاري الصحة النفسية، أن تلك الظاهرة سليمة وصحية للغاية، فالإنسان لديه عقل يفكر به، ويتدبر معنى الحياة، وتوجد لكل امرأة متزوجة أولوياتها فمن الممكن أن تهتم إحداهن بالأطفال والتعليم، وذاتها، وتعتقد أن طلبات زوجها كثيرة، فتنساق لرغباته، وترى أن الزواج الثانى يمكن أن يكون الحل لتلك المشكلة، ويجعلها تهتم بنفسها أكثر، طالما زوجها، وأولادها فى أمان، وفى تلك الحالة يحدث نوعا من الإنسجام بين الزوجة الأولى والثانية.