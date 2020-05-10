إصابة حمو بيكا في برنامج رامز مجنون رسمي 2020

وكان حمو بيكا فور فك يديه من على كرسي الحقيقة تعرض للسقوط في بركة المياه، والتي يستخدمها رامز للإيقاع بضحاياه في نهاية الحلقة، واصطدمت يده بحواف البركة وظهر عليه التأثر وعدم قدرته على تحريكها حتى نهاية الحلقة، وتعد هذه أول إصابة في البرنامج خلال هذا الموسم.ويستعين رامز جلال، في برنامج "رامز مجنون رسمي" 2020 بالفنانة اليمنية أروى، للإيقاع بضيوف برنامجه، وكانت الحلقات الماضية قد شهدت وقوع مطرب المهرجانات حسن شاكوش، ضحية لمقلب رامز جلال.