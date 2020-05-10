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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

إصابة حمو بيكا في برنامج رامز مجنون رسمي 2020

الأحد 10/مايو/2020 - 09:11 م
حمو بيكا
حمو بيكا
سناء إسماعيل
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تعرض مطرب المهرجانات حمو بيكا للإصابة بعد وقوعه ضحية لمقلب الفنان رامز جلال، في برنامج رامز مجنون رسمي 2020، الذي يذاع عبر فضائية MBC مصر.

حمو بيكا


وكان حمو بيكا فور فك يديه من على كرسي الحقيقة تعرض للسقوط في بركة المياه، والتي يستخدمها رامز للإيقاع بضحاياه في نهاية الحلقة، واصطدمت يده بحواف البركة وظهر عليه التأثر وعدم قدرته على تحريكها حتى نهاية الحلقة، وتعد هذه أول إصابة في البرنامج خلال هذا الموسم.

ويستعين رامز جلال، في برنامج "رامز مجنون رسمي" 2020 بالفنانة اليمنية أروى، للإيقاع بضيوف برنامجه، وكانت الحلقات الماضية قد شهدت وقوع مطرب المهرجانات حسن شاكوش، ضحية لمقلب رامز جلال.

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