جونسون يعلن خطة مواجهة كورونا ويتجه لفتح المدارس والمتاجر في يونيو

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأحد، عن خطة من 5 مراحل لمواجهة فيروس كورونا سيعرضها على البرلمان غدا، مشيرا إلى أن أزمة فيروس كورونا كلفت بريطانيا خسائر اقتصادية كبيرة.وقال جونسون في كلمة له مساء اليوم بشأن كورونا، إن حكومته وضعت نظام إنذار جديد للتعرف على عدد إصابات فيروس كورونا، وهذا النظام الجديد يتضمن 5 مراحل لتحديد مستوى انتشار فيروس كورونا.وأضاف جونسون "ليس لدينا خيار سوى السيطرة على فيروس كورونا، وبدأنا تحقيق أهدافنا من خطة محاصرة فيروس كورونا".وأوضح جونسون أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا ببريطانيا في انخفاض مستمر، مشيرا إلى أنه قد يسمح في يونيو المقبل بفتح المتاجر وإعادة الأطفال إلى المدارس.وأكد رئيس الوزراء أنه بدءا من يوم الأربعاء المقبل سيسمح للمواطنين بممارسة التمارين الرياضية والتعرض للشمس، داعيا البريطانيين إلى تجنب استخدام وسائل النقل العام قدر الإمكان.