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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«يدعي أنه مطرب».. رامز جلال يسخر من حمو بيكا في رامز مجنون رسمي

الأحد 10/مايو/2020 - 07:42 م
حمو بيكا
حمو بيكا
سناء إسماعيل
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انضم مطرب المهرجانات حمو بيكا لضحايا الفنان رامز جلال في برنامج رامز مجنون رسمي والذي يتم تصويره في دبي، ويذاع عبر فضائية mbc مصر.

 رامز جلال يسخر من حمو بيكا


وقال رامز في مقدمة حلقته عن حمو بيكا : "إحنا النهاردة معانا مطرب يدعي أنه مطرب، من إفرازات السوشيال ميديا، أنا مش هسيب الفن المصري يندثر ارتاحي يا أم كلثوم في تربتك".

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقع فيها حمو بيكا ضمن ضحايا رامز جلال بسبب الشهرة التي حققها خلال العام الماضي خاصة بعد أزمته مع نقابة المهن الموسيقية بسبب الحصول على كارنية الغناء.

النجوم يتم الإيقاع بهم من خلال الفنانة اليمنية أروى، والتي تتفاوض مع النجوم لاستضافتهم في برنامج "كرسي الحقيقة"، ليكتشفوا فيما بعد أنهم ضحايا لرامز.

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وفكرة برنامج رامز مجنون رسمي مختلفة هذا العام عن غيرها من مواسم رامز وذلك بسبب ظهور الفنان رامز دون استخدام أي ماسك أو أدوات تخفي ويظهر مباشرة للجمهور.
وشهدت الحلقات الماضية وقوع العديد من نجوم الفن والرياضة في شباك رامز.

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