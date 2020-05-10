وزير العدل يوجه الدعوة لعقد اجتماع مجلس الهيئات القضائية

وجه وزير العدل الدعوة لانعقاد مجلس الهيئات القضائية يوم الثلاثاء، الموافق12 مايو وذلك لعرض نتائج اجتماعه مع رئيس الجمهورية الذي عُقد يوم الثلاثاء الموافق 2842020.بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات الأخرى منها الاستعداد لعودة العمل بالمحاكم، مع وضع خطة لإتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والعمل على زيادة معدلات الإنجاز وميكنة منظومة التقاضي.وجدير بالذكر أن المجلس يرأسه رئيس الجمهورية، ويحل وزير العدل محله عند عدم حضوره، وعضوية كل من:-- رئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس الدولة، رئيس محكمة استئناف القاهرة، النائب العام، رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس هيئة النيابة الإدارية.وبأمانة عامة يرأسها مساعد أول وزير العدل.