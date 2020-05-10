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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خاتمي يحذر من لجوء الإيرانيين للعنف بسبب التدهور الاقتصادي

الأحد 10/مايو/2020 - 12:26 م
محمد خاتمي
محمد خاتمي
منار أحمد
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حذر الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي من لجوء المواطنين في إيران إلى العنف كَرد فعل على حالة اليأس جراء تدهور الاقتصاد الإيراني: "دائرة العنف المتبادل بين الشعب والحكومة يمكن أن تحدث في إيران التي يسيطر عليها رجال الدين".

وفي خطاب عبر الإنترنت، أكد رجل الدين المعتدل ​​أن المجتمع قد "يعبر عن عدم رضاه من خلال العنف للتخلص من الإحباط واليأس"، مشيرًا إلى أن الحكومة من جانبها قد تلجأ للعنف المتبادل وتخلق حلقة لا تنتهي.

كما دعا إلى تضامن المجتمع، قائلًا "أود أن أقول اليوم إننا بحاجة إلى استغلال الأجواء التي أوجدها فيروس كورونا لنخلق ونوسع مساحة التضامن الوطني في البلاد".

إلى ذلك، وشدد على منح الحكومة الأولوية لدعم الوظائف الصغيرة، مضيفًا: "الحل هو أن تعترف أي فئة بأخطائها وتتحمل مسؤولية الخطأ، وتسعى لحل المشاكل قبل فوات الأوان".

وتأتي تحذيرات خاتمي في الوقت الذي فشل فيه التيار الإصلاحي بالسيطرة على البرلمان بعد أن سيطر المتشددون على السلطة التشريعية بسبب رفض مجلس صيانة الدستور تأهل أعداد كبيرة من المرشحين الإصلاحيين من جهة وعُزوف واسع عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي جرت قبل أشهر في البلاد من جهة ثانية.

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