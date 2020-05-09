مدين يطرح دعاء «يارب أنا ضيف» (فيديو)

طرح الملحن مدين أحدث أغنياته الدينية بعنوان "يارب أنا ضيف" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.وتعاون مدين في دعاء "يارب أنا ضيف" مع كل من الشاعر الغنائي والموزع الموسيقي أحمد عادل، وجيتار مصطفى نصر، وڤيديو أحمد أمين.كانت آخر أعمال الملحن مدين أغنيتين جديدتين لحنهما للنجمة اللبنانية إليسا بعنوان "وأنت قصادى"، و"هاعتبرك مت"، من كلمات بهاء الدين محمد، من المقرر أن تضمهما إلى ألبومها الغنائي الجديد المنتظر طرحه خلال الفترة المقبلة.